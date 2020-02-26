«Роскошные ножки»: 51-летняя Бондарчук предстала в кожаной мини-юбке и сапогах-казаках

Светлана Бондарчук недавно отдохнула на Мальдивах. На отдыхе бывшая жена известного режиссера не стеснялась показывать свою фигуру во всей красе. Стоит отметить, что в 51 год она может похвастаться подтянутым телом не хуже, чем у Дженнифер Лопес. Светская львица не раз отвечала на критику злопыхателей, которые осуждают ее за откровенные снимки и слишком сексапильные наряды. Женщина считает, что еще может себе позволить и прозрачные боди и мини.

Так на новом фото Светлана вновь предстала в дерзком образе. Она позировала в кресле в черной рубашке и кожаной мини-юбке. К наряду светская львица подобрала сапоги-казаки. Волосы она собрала в пучок, а также сделала макияж с акцентом на губы. Ожерелье завершили аутфит. Бондарчук приняла соблазнительную позу.

«Мини и казаки forever», — написала она.

На этот раз наряд звезды вызвал восторг. Поклонники одарили ее множеством комплиментов. «Твой стилечек! Круто», «Когда уже можно все! И за это ничего не будет! Хороша», «Ваау!! Ногиииииии! Света, какая вы красивая!», «Я сначала продумала, что это Кьяра Фераньи», «Шикарная», «Роскошные ножки», «Какая вы женственная и живая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Бондарчук является моделью и главным редактором глянцевого журнала, а также организатором светских вечеринок, поэтому она умеет подбирает стильные образы и подчеркивать свои достоинства. Ко всему прочему, она регулярно занимается спортом и йогой, чтобы не терять форму.