«Невероятная красота»: Тодоренко в платье-бюстье с пайетками предстала в новом шоу

Телеведущая стала одной из судей популярного шоу The Masked Singer. Компанию ей также составила певица Валерия.

Регина Тодоренко в свое время стала знаменита благодаря тревел-шоу «Орел и решка». Потом она стала вести собственные передачи и вышла замуж за Влада Топалова. Даже став мамой, девушка не потеряла задор и пылкость. Она по-прежнему ведет активный образ жизни, снимает передачи и участвует в разных проектах. Недавно стало известно, что ее выбрали на роль одного из судей в новое шоу The Masked Singer, где будут выступать замаскированные артисты, а зрители и жюри попытаются их разоблачить.

Накануне Регина поделилась первыми фото со съемок. Она предстала в кадре в платье-бюстье с пайетками. Наряд подчеркнул женственную фигуру телеведущей. Также она сделала прическу в голливудском стиле и яркий макияж. Правда вместо туфель девушка надела плюшевые тапочки. Поклонники были очарованы ее образом. «Красавица и платье восхитительно», «Молодая, красивая мама», «Регина классно выглядишь», «Невероятная красота», — высказались пользователи Сети.

Также компанию Тодоренко составили Филипп Киркоров, Гарик Мартиросян, Тимур Родригес и Валерия. Последняя выбрала костюм ярко-зеленого цвета из переливающейся ткани. Выпрямленные волосы и нюдовый макияж освежили ее образ. Поклонники отметили, что певица выглядит стильно. В последнее время она стала чаще отдавать предпочтение броским нарядам и молодежному стилю.

Напомним, что шоу The Masked Singer стартует 1 марта на канале НТВ. Тодоренко призналась, что очень волновалась, так как ей нечасто выпадает роль члена жюри.