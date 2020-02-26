Сама женственность: Брежнева в черном мини-платье и на шпильках появилась на презентации

Вера Брежнева в прошлом году стала ближе к миру моды. Она сдружилась с моделью Еленой Перминовой и стала чаще посещать модные показы. Сама певица обладает утонченным чувством стиля. На сцене она предстает в соблазнительных платьях, за что ее многие считают секс-символом, а в обычной жизни девушка предпочитает уютные и лаконичные образы. Многие восхищаются красотой артистки, поэтому несколько месяцев назад она выпустила собственную косметику.

А 26 февраля Вера выкроила время в плотном графике и появилась в ТЦ «Европейский» в Москве. Там она презентовала свой косметический бренд, пообщалась с прессой и увиделась с поклонниками. Для появления на публике певица выбрала черное мини-платье с прозрачными рукавами. Сдержанный образ она дополнила колготками с рисунком и остроносыми ботильонами на шпильке. Волосы артистка выпрямила и сделала макияж в нежных тонах.

«Помаду я люблю наносить пальцами, поэтому она получается полупрозрачная, но при этом все равно стойкая», — поделилась своим секретом Брежнева.

Она также отметила, что покупки нужно делать, но только осознанно и когда это действительно необходимо. Поклонники пришли в восторг от ее женственного образа. Многие смогли получить автограф звезды и сделать с ней фото. «Вера казалась очень милой, приятной девушкой. Ни грамма пафосности и звездности!» — поделилась одна из фанаток.