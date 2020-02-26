Вайкуле в костюме оверсайз молочного цвета предстала на шоу «Вечерний Ургант»

Лайма Вайкуле — знаменитая латвийская певица и подруга Аллы Пугачевой. В прошлом году она отпраздновала 65-летие, но артистка выглядит гораздо моложе своих лет. В последнее время она стала редко выходить в свет. Однако если звезда появляется на публике, то выглядит безупречно. Исполнительница хита «Вернисаж» любит лаконичные наряды и женственные платья. Не боится она и броских образов.

На днях Лайма приняла участие в съемках передачи «Вечерний Ургант». Она появилась в студии в белоснежном костюме оверсайз. Необычные широкие брюки с вышивкой и жакет свободного кроя певица дополнила черными ботинками. Она сделала аккуратную прическу, собрав волосы в пучок. Нюдовый макияж подчеркнул естественную красоту артистки, а аксессуары и очки с тонкой оправой дополнили образ.

Поклонники восхитились не только аутфитом звезды, но и ее моложавым видом. «Лайма — прекрасно выглядит!», «Красавица наша», «Ждем, ждем», «Костюм, как у Билли Айлиш», «Обожаю Лайму, какая красотка», «Крутой образ», «Лайма!!! Как вы круто выглядите», — высказались пользователи Сети. Многие отметили, что Вайкуле потрясающе выглядит. На ее лице нет ни единой морщинки, а наряд придал ей элегантности.

Добавим, что костюмы свободного кроя особенно популярный не первый сезон, как и молочный цвет, который вовсе не выходит из моды. Напомним, что 1 марта Лайма даст концерт в Москве. Она выступит со своим шоу в Кремлевском дворце. Ранее артистка пригласила всех на свое выступление.