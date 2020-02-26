«Нежная и женственная»: Арбенина в платье-комбинации и жакете восхитила стилиста

Диана Арбенина является одной из самых загадочных артистов на российской эстраде. Она редко рассказывает о личной жизни и еще реже появляется на светских мероприятиях. Певица воспитывает двойняшек Артема и Марту, которые ходят в школу и много играют на улице. Мамой она захотела стать спонтанно. Стоит отметить, что в 45 лет артистка выглядит молодо. Диана предпочитает стиль кежуал, поэтому увидеть ее в элегантном платье — большая редкость.

Однако на днях состоялась премия «Новое Радио AWARDS», где артисты получили награды за заслуги в области музыки. На сцене блистали лучшие из лучших. Даже Яна Рудковская не усидела на месте и стала танцевать. Появилась на мероприятии и Арбенина. Она предстала в платье-комбинации жемчужного цвета и черном жакете с причудливыми рукавами. Завершили вечерний look остроносые ботинки. Певица сделала минимальный макияж, чтобы выглядеть свежо.

Диана была признана королевой рока. Публика тепло приняла артистку. А поклонники были восхищены ее переменами во внешности. «Диана Сергеевна, вы невозможно прекрасны!», «Красивый образ!», «Летящая, молодая, красивая. Нежный образ», «Нежная и женственная», — высказались фанаты. А для портала Teleprogramma.pro оценила наряд звезды стилист Марина Корабель.

«Очень актуальное сочетание жакета с платьем-комбинация выбрала Диана Арбенина. Легкая и приятная к телу струящаяся ткань подчеркивает женственность. А жакет, наоборот, делает образ более сдержанным. Также гармонично смотрятся разрезы на рукавах, сочетающиеся по фактуре ткани с платьем, и характеризуют Диану, как неординарную личность, придавая образу изюминку. Обувь можно было бы заменить на изящные босоножки на каблуке, и добавить в руки небольшую сумочку. Хотя и такой вариант тоже уместен, все зависит от того, куда идем и насколько торжественное мероприятие. Что касаемо прически, я бы порекомендовала добавить волосам текстуру. А в макияже хочется побольше подчеркнуть румянец и выделить губы, чтобы лицо не смотрелось бледным. По украшениям мне нравится тонкая цепочка на шеи, а вот кольцо и браслет лучше заменить на более изящные аксессуары, чтобы они сочетались с легкостью платья», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista. Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, где проработала 6 лет; более 10 лет Корабель являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт- Петербурге, который и по сей день успешно работает.