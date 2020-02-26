«Бомбические ботильончики»: Анита Цой в молодежном образе пришла к Урганту

Анита Цой не скрывает, что время от времени ей приходится бороться с лишним весом. Недавно она была поражена, когда после перелета у нее начались отеки. Однако певица смогла найти способ от них избавиться. Не так давно она не только смогла похудеть, но и сменила имидж. Артистка сделала короткую креативную прическу. Поклонники отмечают, что 49-летняя звезда хорошеет на глазах. А накануне она стала гостьей на шоу «Вечерний Ургант».

В праздник Масленицы Анита решила появиться в студии с гостинцами. При этом она облачилась в стильный весенний аутфит. Певица предстала в черном платье свободного кроя, которое позволило показать стройные и загорелые ножки. Также она накинула на плечи плащь-ветровку серо-голубого цвета. Завершили образ объемная прическа и светлые ботильоны на шпильке.

«Даже через экран телевизора можно почувствовать устойчивый запах корейской капусты кимчи, русских масленичных блинов и моих маринованных огурчиков. По-моему, только я прихожу к Ване Урганту с вкусными гостинцами и с „паразитами в голове“», — написала артистка.

Поклонники восхитились образом Цой. Многие отметили, что она не только постройнела, но и помолодела. «Классная стрижка», «Супермодная Анита!», «Аниточка, было очень круто!!! Вы были неотразимы!», «Красивая и стильная», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее look имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Неподражаемая Анита порадовала нас новым почти весенним обновлением. Мы видим смену имиджа: изменились и прическа, и окрашивание. В данном образе она смотрится смело, органично и, конечно, моложавее. Look очень игривый, такой молодежный. На ней плащ-ветровка модного цвета. Бомбические на ней ботильончики и по цвету, и по форме с каблучком. Также подчеркнуты роскошные загорелые ножки. В целом образ получился очень игривый», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.