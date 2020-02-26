17-летняя Загитова позировала в актуальной плюшевой шубе и джинсах-скинни

О моде на джинсы-скинни в рамках эфирного времени программы «Модный приговор» на Первом канале представительницам прекрасного пола напоминала соведущая Александра Васильева. Так, Эвелина Хромченко заверила, что эта модель рассчитана исключительно на стройных девушек с подтянутой фигурой. При этом эксперт в сфере моды уточнила, что более универсальным фасоном для женщин станут прямые джинсы, которые подойдут практически всем без исключения.

Так, 17-летняя Алина Загитова на прогулке отметилась в зауженных джинсах-скинни, актуальной плюшевой шубе модного пастельного оттенка и меховых уггах. Образ фигуристки дополнил белый свитшот и солнезащитные очки. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, подопечная Этери Тутберидзе объявила о своем намерении приостановить спортивную карьеру.

К слову, олимпийская чемпионка Игры-2018 в Южной Корее этой зимой дебютировала в ледовом мюзикле Татьяны Навки вместе с пятилетней дочкой спортсменки — Надеждой. Бывшая партнерша Романа Костомарова в танцах на льду подметила, что считает Алину выдающейся фигуристкой.

Супруга Дмитрия Пескова уверена, что Загитова еще сможет заявить о себе. Сама спортсменка отказываться от тренировочного процесса не собирается. Подопечная Этери Георгиевны уточнила, что ей нужно еще больше выкладываться на льду для того, чтобы достичь высоких показателей.