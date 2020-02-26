Елена Перминова в «золотом» платье Dior с бахромой предстала на Неделе моды в Париже

Елена Перминова — одна из российских моделей. В 2018 году она подружилась с певицей Верой Брежневой. Они вместе отдохнули на Мальдивах, а также девушка приобщила артистку к миру моды. Они вместе участвовали в модной фотосессии и посещали светские мероприятия. А на днях блондинка отправилась в Париж на Неделю моды. Она стала гостьей показала Dior. На этот раз Вера ей не смогла составить компанию.

Для выхода в свет Елена выбрала элегантное золотое платье с бахромой от Dior. Черный пояс подчеркнул талию девушки, а благодаря фасону наряда модель смогла обнажить плечи и зону декольте. Ботильоны на шпильке и небольшая сумка дополнили образ. Также сестра знаменитости Александра Кириенко сделала ей эффектный макияж, подчеркнув ее природную красоту. Перминова с распущенными волосами и солнцезащитных очках появилась на показе.

Модель насладилась шоу, сидя в первом ряду рядом с Сиднеем Толедано, генеральным директором LVMH Fashion Group. После этого она отправилась к фотографам, которые приехали со всего мира, и попозировала им в своем эффектном наряде. Поклонники тоже остались в восторге от ее образа. «Богинистическая богиня», — заявила Брежнева.

Фанаты с ней согласились. «Ну какая же чудесная, Лена!», «Роскошный look», «Я так и знала, что вы в этом платье! Я его называю „платье-метла“. Только вы можете носить такие нестандартные вещи и так элегантно при этом выглядеть отлично», «Платье интересное, как будто из соломки», — прокомментировали снимки подписчики.

Напомним, что Елена много лет живет в гражданском браке с предпринимателем Александром Лебедевым. Она подарила возлюбленному троих детей, но только недавно бизнесмен сделал ей предложение руки и сердца.