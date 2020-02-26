Все к лицу: Мария Погребняк показала новый макияж

В своем Инстаграм супруга футболиста Павла Погребняка Мария очень часто делится с подписчиками снимками своих образов. На этот раз девушка показала новый макияж в серо-фиолетовых тонах и задала фолловерам трудную задачку:

«Внимательные ли вы? Какой цвет я наношу на нижнее веко чаще всего?» — спросила блогер.

Поклонники начали гадать, перебирая всевозможные оттенки. Причем довольно долго не могли попасть в точное название. Оказалось, что самый частый цвет, который использует в своем макияже Мария Погребняк, — это бронзовый. Но и с новым оттенком, который показала звезда, она получила массу комплиментов:

«Вам все идет! Мейк супер», «Какой красивый макияж! Вам очень идет! Подскажите цвета теней для глаз, я влюбилась!» — написали восторженные поклонницы.

Это не первый эксперимент с внешностью Погребняк. Не так давно она отстригла челку, но супруг не оценил ее преображения.