В греческом стиле: Нетребко в платье цвета электрик вышла на сцену в Гамбурге

При этом оперная певица пожаловалась на проблемы с голосом и заложенный нос.

48-летняя Анна Нетребко вместе с мужем азербайджанским исполнителем Юсифом Эйвазовым выступила на сцене в Гамбурге. При этом в беседе с поклонниками оперная певица пожаловалась на проблемы с голосом и заложенный нос, сославшись на вирус. Несмотря на все эти факторы, артистка заявила, что стоически держалась перед публикой.

Для выхода в свет знаменитость выбрала струящееся шифоновое платье в греческом стиле. Вечерний наряд оперной дивы украшали мерцающие каменья и стразы. Примечательно, что Анна отдала предпочтение свободному крою, дополнив свой образ массивным перстнем с сапфиром.

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«Мы очень любим выступать в Гамбургской филармонии! Суперсовременный зал с великолепной акустикой и круговым зрительным залом! Даже мой забитый нос не помешал хорошему концерту», — отметила оперная певица.

На мероприятии Нетребко присутствовала вместе с мужем Юсифом Эйвазовым, который отдал предпочтение классическому брючному костюму с фраком, белой сорочке и бабочке.

«Гамбург, концерт — часть вторая! Как говорили в моей молодости, с голосом и дурак споет. А вы без голоса попробуете «хряпнуть» программу. Чем мы и занимаемся. В целом очень успешно держимся! Пожелайте нам удачи!» — обратилась Анна к верным почитателям, оказавшись за кулисами в антракте.

Напомним, что большую часть времени оперная певица вместе с семьей проводит в Австрии. Сама Нетребко родом из Краснодара. По словам артистки, Вена нравится тем, что жители этого города с особым трепетом относятся к музыке и искусству в целом.