«Городской шик»: Стриженова появилась на улицах Лондона в стильном нюдовом образе

Компанию актрисе и телеведущей составил супруг Александр и очаровательный внук Петр.

Екатерина Стриженова впервые посетила столицу Англии. Вместе с мужем Александром и годовалым внуком Петей она осмотрела Тауэрский мост, Биг-Бен, знаменитый Шекспировский театр и величественный Букингемский дворец.

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Телезвезда пожаловалась на пасмурную погоду и дожди, поэтому в ее руках оказался характерный для традиционного образа англичан зонт. В целом облик звезды великолепно вписывался в концепцию Лондона.

«Екатерина предстала в Лондоне в стиле «городской шик»: пальто свободного кроя в нюдовом нежном цвете, плюс – трендовый платок и удобные кроссовки. Образ выглядит динамично, по-городскому и модно», — прокомментировала имидж-стилист Ольга Трофимова.

Наша справка

Эксперт Teleprogramma.pro Ольга Трофимова уже больше 10 лет работает над созданием модных и стильных образов, помогает ВИП-персонам в шоппинге, преподает в специализированном учебном бьюти-центре.