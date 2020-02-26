Изменила себе: Мелания Трамп примерила свободный балахон на деловой прием

В президентский дворец в Нью-Дели первая леди США явилась в ярко-розовом наряде.

У первой леди США Мелании Трамп отличная фигура, и она прекрасно об этом знает, не считая зазорным лишний раз подчеркнуть свои достоинства. Поэтому ее наряды по большей части имеют приталенные силуэты.

больше по теме Брижит Макрон отпраздновала начало Недели моды в полуприталенном платье Louis Vuitton Первая леди Франции уже много лет не изменяет любимому бренду.

Однако во время делового визита в Индию она неожиданно изменила себе. Вместо силуэтного платья или костюма публика увидела на ней свободный наряд ярко-розового цвета от Carolina Herrera, больше напоминающий балахон.

Судя по всему, Мелания постаралась учесть местные традиции и приблизиться к образу первой леди Индии Савиты Ковинд, представшей на приеме в свободном зелено-малиновом сари. Местное население предпочитает надевать яркие вещи всегда, когда речь идет о торжественных приемах, независимо от их статуса – делового или «без галстука».

Ранее мы писали о стиле другой первой леди – Брижит Макрон, которая отметила начало Недели моды в Париже в белом платье Louis Vuitton.