«Кто под кого косит?»: Бузова скопировала образ Бородиной

Ольга Бузова появилась в студии ТНТ в трендовом красном платье с цветочным принтом. Романтичность образу придавали актуальные в этом сезоне рукава-баллоны.
Талию звезда подчеркнула с помощью кожаного ремня. А также поющая ведущая надела сапоги до середины колена с узким мысом.
Любопытно, что практически в таком же образе публика видела не так давно коллегу Бузовой по телестройке Ксению Бородину. Сапоги ведущих – идентичны. Да и платья оказались невероятно похожи: тот же красный оттенок и цветочный принт, схожий кожаный ремень. И даже прически у звезд на сей раз практически совпали.
«Кто под кого косит? Спасибо «Алиэкспресс»», — удивился админ странички в Instagram admin_anshlak.
Подписчики в комментариях заметили, что ведущих на шоу одевают стилисты. И, по сути, они не виноваты в этом модном провале.
Ранее мы писали об образе певицы Лободы в Париже. На Неделе моды звезда предстала в облегающих брюках и пушистой белой шубке из песца.