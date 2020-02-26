«Кто под кого косит?»: Бузова скопировала образ Бородиной

Звезда «Дома-2» надела практически такое же платье, как у ее коллеги, украсив его кожаным ремнем.

Ольга Бузова появилась в студии ТНТ в трендовом красном платье с цветочным принтом. Романтичность образу придавали актуальные в этом сезоне рукава-баллоны.

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Талию звезда подчеркнула с помощью кожаного ремня. А также поющая ведущая надела сапоги до середины колена с узким мысом.

Любопытно, что практически в таком же образе публика видела не так давно коллегу Бузовой по телестройке Ксению Бородину. Сапоги ведущих – идентичны. Да и платья оказались невероятно похожи: тот же красный оттенок и цветочный принт, схожий кожаный ремень. И даже прически у звезд на сей раз практически совпали.

«Кто под кого косит? Спасибо «Алиэкспресс»», — удивился админ странички в Instagram admin_anshlak.

Подписчики в комментариях заметили, что ведущих на шоу одевают стилисты. И, по сути, они не виноваты в этом модном провале.

Ранее мы писали об образе певицы Лободы в Париже. На Неделе моды звезда предстала в облегающих брюках и пушистой белой шубке из песца.