Кейт Миддлтон появилась в свете в твидовом платье и туфлях из переработанного пластика

В этой же обуви ее видели на премии BAFTA.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили премьеру мюзикла «Дорогой доктор Хансен» в лондонском театре Ноэла Кауарда. Герцогиня выбрала для выхода в свет платье длины миди из черного твида.

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Наряд, как всегда, выгодно подчеркивал изящество фигуры герцогини Кембриджской. Акцент на талии и V-образный вырез сделали силуэт Кейт еще более женственным.

В своем образе Миддлтон решила сделать акцент на серебристых туфлях и клатче марки Jimmy Choo. Кстати, именно в этой обуви из переработанного пластика королевскую особу видели на кинематографической премии BAFTA, прошедшей в начале месяца.

Серьги с бриллиантами Миддлтон подобрала к пуговицам на платье. Украшения три года назад подарила ей Елизавета II.

Ранее мы писали об образе первой леди Франции Брижит Макрон, которая отметила начало парижской Недели моды в элегантном белом платье выше колен и туфлях с серебристым мысом.