«На Монро похожа»: бывшая возлюбленная Тимати удивила короткой стрижкой

Алена Шишкова впервые за много лет сняла наращенные волосы.

Модель Алена Шишкова много лет окрашивала и наращивала волосы, а сейчас решилась сделать передышку и снять искусственные локоны. На подиуме парижской Недели моды она появилась с уложенными назад волосами.

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Девушка решила дерзко ответить критикам её нового образа в личном блоге.

«Пока вы будете меня критиковать, моя прическа будет отрастать», — написала она в Instagram.

После модель предстала перед своими поклонниками с женственной завивкой, очаровав многих подписчиков.