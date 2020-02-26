«На Монро похожа»: бывшая возлюбленная Тимати удивила короткой стрижкой

Модель Алена Шишкова много лет окрашивала и наращивала волосы, а сейчас решилась сделать передышку и снять искусственные локоны. На подиуме парижской Недели моды она появилась с уложенными назад волосами.
Девушка решила дерзко ответить критикам её нового образа в личном блоге.
«Пока вы будете меня критиковать, моя прическа будет отрастать», — написала она в Instagram.
После модель предстала перед своими поклонниками с женственной завивкой, очаровав многих подписчиков.
«Ты мне очень нравишься со стрижками, а с такой укладкой на Мэрилин Монро похожа», «Объем вам очень идет», «С короткими волосами тебе тоже хорошо. Если честно, мне даже больше нравится», — похвалили новый имидж подписчики Алены.