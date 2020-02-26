Брижит Макрон отпраздновала начало Недели моды в полуприталенном платье Louis Vuitton

Первая леди Франции уже много лет не изменяет любимому бренду.

С 24 февраля по 3 марта в Париже проходит Неделя моды. Это событие является знаковым для мировой фэшн-индустрии, а для Франции имеет особую степень важности. Первая леди государства не смогла обойти это событие, отметив его в Елисейском дворце.

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Брижит Макрон устроила пышную вечеринку по случаю старта Недели, пригласив на нее селебрити со всего мира, сообщил Pure People. Среди гостей приема заметили Жана-Поля Готье, Наоми Кэмпбелл, Пьерпаоло Пиччоли и многих других.

Макрон появилась на празднике в полуприталенном белом платье любимого бренда Louis Vuitton. Брижит уже много лет не изменяет себе: марка одежды остается все той же, модели выше колен – тоже. К платью мадам подобрала туфли-лодочки в тон с серебристым мысом.

Ранее мы писали об образе Светланы Лободы на парижской Неделе моды. Звезда предстала в столице Франции в шикарной песцовой шубе.