Яркий образ: Лера Кудрявцева в костюме оттенка электрик предстала на съемках

Лера Кудрявцева счастливо живет с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У влюбленных больше года назад родилась дочка Мария. Телеведущая теперь все свободное время посвящает наследнице. Она не скрывает, что решится на роды в столь зрелом возрасте было сложно. Однако блондинка быстро пришла в форму. А после операции по удалению грудных импалантов звезда стала выглядеть еще стройнее.

Как известно, Кудрявцева ведет несколько телепередач. Она не скрывает, что стилисты ей подбирают образы для съемок. Так недавно телеведущая предстала в платье трендового цвета фуксия. Также она примеряла яркий образ с блузкой в горох. А накануне Лера снова решила поделиться кадрами из гримерки телецентра «Останкино». На этот раз она позировала в белой рубашке и костюме оттенка электрик.

Приталенный пиджак подчеркнул ее фигуру, а брюки прямого кроя зрительно вытянули образ. Кудрявцева без стеснения ела пока стилист завершала образ. Профессионалы выпрямили ей волосы и сделали неброский макияж. Поклонникам пришелся по вкусу ее аутфит.

Отметим, что обычно съемки длятся до поздней ночи. Порой когда телеведущая оказывается дома, то у нее нет сил даже умыться. Так некоторое время назад она показала, как наклеенные ресницы поместила на лоб. Лера отметила, что на более у нее не хватило сил. При этом порой блондинка успевает погулять с дочкой и позаниматься с ней развивающими играми.