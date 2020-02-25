«Очень красиво»: Валерия в платье в пол с «нескромным» декольте восхитила Анну Нетребко

Валерия в свой 51 год не боится выглядеть дерзко и по-молодежному. Она порой носит ботфорты на шпильке и мини-платья. Однако в обычной жизни артистка предпочитает элегантные наряды: брюки-бананы, кружевные платьях и жакеты. Недавно она выступила в Кремлевском дворце. Сначала певица устроила танцы под трек «Валенки» в гримерке, а потом предстала в своем сценическом наряде, который вызвал негодование у некоторых поклонников.

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Для выступление на сцене Валерия облачилась в черное платье в пол с «золотыми» полосками. Наряд с рукавами-колокольчиками и очень глубоким декольте подчеркнул стройную фигуру артистки. Прямые волосы и макияж с акцентом на губы дополнили образ.

«Продолжаю и дальше линию „нескромности“. Предлагаю вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками, — „Можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком „откровенном“ костюме?» — предложила певица.

Наряд Yasya Minochkina действительно привлек внимание публики. Анна Нетребко восхитилась образом коллеги. «Очень красиво», — отметила она. «Лера, ты огонь! Если что, могу одолжить, что-то „правильное“ и „серьезное“ для Думы», — присоединилась Виктория Цыганова. Пользователи Сети все же продолжили настаивать, что наряд для Кремля артистка выбрала неуместный, но преданные фанаты заступились за звезду.

»Мне кажется, хоть с хорошей фигурой, хоть с „нехорошей“ фигурой, в Кремлевском свой этикет, особый», »Шикарный струящийся наряд! Всепобеждающая, голосистая!», «Ну в Кремле и не в таком выступали. Это еще скромновато», — прокомментировали пост подписчики.