«Скоро весна»: Навка в шифоновом платье макси прогулялась по зимней столице

Фигуристка солнечный и теплый день в Москве провела на воздухе.

Татьяна Навка продуктивно провела последние месяцы зимы. Она успела отдохнуть на Мальдивах в январе и покататься на лыжах в Сочи в феврале. Лишь недавно спортсменка вернулась домой. Она постепенно возвращается к работе, а свободное время посвящает друзьям и семье. Фигуристка побывала на празднике у певицы Жасмин. Дочка артистка отпраздновала день рождения. А на днях чемпионка сходила в театр со своей дочкой Надеждой, а также с сестрой и племянницей.

А 25 января выдался теплый и солнечный день в Москве. Навка не устояла и отправилась на прогулку. Она решила одеться по летнему в шифоновое платье макси черного цвета с цветочным принтом. Фигуристка накинула на плечи неоновый пуховик, чтобы не простудиться. Нежный макияж и легкие локоны дополнили образ. Миниатюрная сумочка на цепочке была одета через плечо.

«Масленичная неделя уже началась, значит весна скоро! А зимы ещё так и не было», — написала Татьяна.

Поклонники восхитились нарядом спортсменки. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. «Прекрасная сильная женщина!!!Восхищаюсь вами всегда!», «Какое красивое платье», «Очень красивая и яркие цвета одежды вам идёт», «Татьяна, вы прекрасны!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Навка на горнолыжном курорте провела время с Жасмин. Подружки не только покатались по склонам, но и предстали в одинаковых пуховиках. Обычно спортсменка старается одеваться лаконично и женственно. В ее гардеробной есть как пуховики, так и шубы, которые она надевает на светские рауты.