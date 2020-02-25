«С сандалиями и шляпкой»: Хромченко научила правильно носить платья-рубашки

Ведущая «Модного приговора» заметила, что их не стоит надевать в офис.

Эвелина Хромченко дала урок стиля на передаче «Модный приговор» на Первом канале. Героиня шоу появилась на подиуме программы в платье-рубашке и брюках, ведущая не удержалась и сделала ей из-за этого замечание.

По словам модного эксперта, платья-рубашки – это все-таки больше платья, а не рубашки, поэтому надевать под них юбки или брюки недопустимо.

«Такого типа платья нужно носить с сандалиями, соломенной сумкой и шляпкой на юге. Но абсолютно точно не нужно носить их в офис, потому что они всегда будут вас полнить, всегда будут цепляться за брюки или за юбку, всегда будут сильно удлинять силуэт. И превращать его из делового в повседневный», — сказала Эвелина.

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