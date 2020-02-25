47-летняя Повереннова на гастролях в Питере облачилась в леопардовое бюстье

47-летняя Дарья Повереннова вместе с театральной труппой приехала на гастроли в Северную столицу. Позже на личной страничке микроблога знаменитость поделилась отчётным закулисным снимком, позировав в сценическом наряде.

Так, актриса облачилась в леопардовое бюстье. А костюмеры подобрали для Поверенной шляпку с тем же анималистическим принтом. Своим костюмом Дарья подчеркнула линию декольте, сделав акцент на талии.

По словам Дарьи, с новым спектаклем они приехали в питерский театр Антона Чехова. А уже 7 марта с той же постановкой артисты выступят в Москве в конгресс-центре им. Плеханова.

Ранее Повереннова поздравила супругу режиссера фильма «Любовь и голуби» Владимира Меньшова с днем рождения. Еще 21 февраля Вера Алентова отпраздновала 78-летие. Партнершу ныне покойного Алексея Баталова по ленте «Москва слезам не верит» актриса назвала своей сценической мамой. Дарья уточнила, что с Верой Валентиновной почетно работать на одной сцене.

«Вы молоды душой, позитивно смотрите на мир и любите людей! У вас прекрасная семья, и в этом огромная ваша заслуга! Будьте здоровы! И спасибо за наше очередное увлекательное, совместное путешествие!» — добавила Повереннова.

Напомним, что вместе с Верой Алентовой актриса успела побывать на Чудском озере. Кроме того, после новогодних каникул супруга Владимира Меньшова в компании с Поверенновой съездила на гастроли в Туапсе, Сочи и Анапу.