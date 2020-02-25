42-летняя Климова позировала в шелковом бирюзовом платье с пышными рукавами

В Instagram актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» опубликовала закулисный кадр, представ в дизайнерском вечернем наряде.

42-летняя Екатерина Климова в повседневной жизни, как и супруга режиссера Андрея Кончаловского телеведущая Юлия Высоцкая, отдает предпочтение комфортной и практичной одежде. При этом на съемочных площадках, красных дорожках и на фотосессиях экс-возлюбленную Гелы Месхи вполне можно увидеть в дизайнерских вечерних нарядах.

К слову, как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в одном из недавних интервью экс-солистка группы «ВИА Гра», 38-летняя Вера Брежнева, уточнила, что для выхода в свет авторские платья ей предлагают различные бренды. Таким образом, супруга музыкального продюсера Константина Меладзе не тратит баснословные суммы на наряды известных марок.

больше по теме 17-летняя дочь Климовой пришла на школьный бал со своим бойфрендом Для вечера Елизавета Хорошилова выбрала платье на бретельках с пышной юбкой.

Для недавней фотосъемки 42-летняя Климова выбрала шелковое платье с трендовыми объемными рукавами-буфами. О моде на такие в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro напоминала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Знаменитость отдала предпочтение яркой цветовой палитре, сделав ставку на бирюзовый оттенок.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал внешность актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя».

Так, историк моды заверил, что у бывшей жены Гелы Месхи просто потрясающие внешние данные. Соведущий Эвелины Хромченко подчеркнул, что природа щедра одарила Климову: у нее роскошные волосы, красивая улыбка и густая копна волос. При всем при этом Екатерина очень женственна. Телеведущий добавил, что он без преувеличения может назвать Климову одной из самых красивых актрис современного кинематографа.