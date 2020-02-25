«Берем одну яркую вещь»: Рогов научил составлять простой и стильный look

Для этого нужно запомнить всего одно дизайнерское правило.

Стилист и телеведущий Александр Рогов научил отечественных модниц без лишних хлопот составлять стильные образы, используя «правило упрощения».

Для этого нужно взять одну яркую вещь, например, леопардовую или блестящую юбку либо красные брюки. И дополнить ее базовыми предметами гардероба, не перегруженными деталями (по форме, цвету, принту, фактуре).

«Это и сложно, и просто одновременно!» — заметил Александр.

В программе «Рогов в городе» на СТС телеведущий показал это на конкретном примере. Он составил комплект из юбки с сине-черным змеиным принтом (яркий элемент), дополнив ее простым белым топом, такого же цвета жакетом и черными сапогами. Также стилист заметил, что и его образ составлен по тому же принципу.

Отметим, что в этом сезоне звериные принты по-прежнему в моде, однако они трансформировались, появившись в нарядах нового сезона в необычных оттенках.

Напомним, ранее мы писали о замечательной находке Александра Рогова в одном из магазинов Сергиева Посада. Здесь он заметил мегаактуальную цепь на шею под золото, какие были популярны в 90-е годы. О трендовых сумочках будущего сезона Teleprogramma.pro рассказывал дизайнер Сергей Никулин.