«Это супертренд!»: Александр Рогов показал актуальнейшее украшение этого сезона

Известный стилист и телеведущий Александр Рогов в рамках шоу СТС «Рогов в городе» посетил Сергиев Посад. Здесь он совершил набег на местные магазины, чтобы приодеть героиню программы. И, хотя известный модник изначально был немного разочарован в региональном шоппинге, он все-таки смог купить вещи не только для передачи, но и для себя лично.

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Увидев на одном из манекенов крупную цепочку под золото он воскликнул: «Это просто супертренд!». Узнав цену (2100 рублей), он тут же решил приобрести ее для себя.

«Офигенно! Мне очень нравится, что металл тяжелый. Такие массивные цепи – супертренд. И эта цепь поселится в моем гардеробе!» — пришел в восторг Рогов.

Отметим, что купленное стилистом украшение актуально сегодня как для мужчин, так и для женщин. Оно отражает тенденцию на возвращение моды 90-х, тогда такие цепочки были у каждого уважающего себя «нового русского» и свидетельствовали о достатке их владельца или владелицы.

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