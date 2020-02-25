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«Это супертренд!»: Александр Рогов показал актуальнейшее украшение этого сезона

Стилист приобрел универсальную цепочку, которая отлично подойдет и для женщин.

«Это супертренд!»: Александр Рогов показал актуальнейшее украшение этого сезона
Александр Рогов. Кадр из программы "Рогов в городе".

Известный стилист и телеведущий Александр Рогов в рамках шоу СТС «Рогов в городе» посетил Сергиев Посад. Здесь он совершил набег на местные магазины, чтобы приодеть героиню программы. И, хотя известный модник изначально был немного разочарован в региональном шоппинге, он все-таки смог купить вещи не только для передачи, но и для себя лично.

Увидев на одном из манекенов крупную цепочку под золото он воскликнул: «Это просто супертренд!». Узнав цену (2100 рублей), он тут же решил приобрести ее для себя.

«Офигенно! Мне очень нравится, что металл тяжелый. Такие массивные цепи – супертренд. И эта цепь поселится в моем гардеробе!» — пришел в восторг Рогов.

Александр Рогов. Фото
Александр Рогов. Кадр из программы «Рогов в городе».

Отметим, что купленное стилистом украшение актуально сегодня как для мужчин, так и для женщин. Оно отражает тенденцию на возвращение моды 90-х, тогда такие цепочки были у каждого уважающего себя «нового русского» и свидетельствовали о достатке их владельца или владелицы.

Внимание! Наше издание не рекомендует ориентироваться на звезд. Советуем делать покупки в соответствии со своими потребностями и финансовыми возможностями.

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