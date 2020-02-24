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Асмус облачилась в трендовый свитер пастельного оттенка и брюки с подворотами

Возлюбленная Гарика Харламова тщательно следит за своим имиджем и гардеробом.

Асмус облачилась в трендовый свитер пастельного оттенка и брюки с подворотами
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

31-летняя Кристина Асмус, по словам историка моды Александра Васильева, не допускает модных промахов. На красных ковровых дорожках различных светских мероприятий возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова появляется в исключительно скромных и продуманных до мелочей образах. Как говорит соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале, в гардеробе знаменитости нет ничего вызывающего, излишне провокационного или безвкусного.

Кроме того, Васильев заверил, что юмористу невероятно повезло с женой — Кристина не только талантливая актриса, но и красивая девушка. Она обладает ангельской внешностью: у нее открытое лицо, светлая кожа, точеная фигурка, подметил историк моды.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус примерила свитер бледно-салатового оттенка и белые брюки с подворотами (Фото © Instagram.com/asmuskristina)

На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежим снимком из недавней импровизированной фотосессии. В кадре супруга Гарика Харламова позировала в трендовом свитере пастельного оттенка и белых брюках с подворотами. Образ Кристины дополнили кроссовки на шнуровке.

В одном из интервью Асмус призналась, что их с Гариком шестилетняя дочь Анастасия практически каждый день, не считая выходных, приходит домой в шесть часов вечера. Девочка увлекается гимнастикой, посещает каток и ходит в подготовительный класс. При этом актриса настаивает на то, что спортом ее наследница занимается исключительно для себя. Кристина не хочет растить дочь вундеркиндом, считая, что у ребенка должно быть время и на отдых.

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