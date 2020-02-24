«На стиле»: Рудковская запечатлела сына в глянцевой куртке и камуфляжных брюках

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не скрывает: она не позволяет себе проявлять слабость по отношению к Саше.

45-летняя Яна Рудковская и ее муж Евгений Плющенко в недавнем интервью признались, что мечтают завести еще одного малыша. При этом фигурист надеется, что в их доме появится именно крохотная девочка. У олимпийского чемпиона уже есть двое сыновей. Старший наследник от предыдущего брака — тринадцатилетний Егор — живет со своей мамой Марией. В союзе с Яной на свет появился сын Саша, ему семь лет. К слову, в отношениях с бизнесменом Виктором Батуриным нынешняя жена спортсмена обзавелась двумя детьми: пасынком Андреем и первенцем Николаем.

В Stories музыкальный продюсер опубликовала свежий кадр с Гном Гномычем, запечатлев наследника в дутой глянцевой белой куртке, камуфляжных брюках стиля милитари, полуботинках на шнуровке и шапке в тон пуховику.

«Ты сегодня на стиле!» — обратилась к сыну Яна.

Ранее бизнесвумен делилась снимком, на котором Гном Гномыч позировал со старшим братом Николаем. При этом возлюбленная Евгения Плющенко уточнила, что Андрей отказался сниматься для семейного фото. Как выяснилось, юноша просто не любит фотографироваться.

Говоря о воспитании семилетнего Саши, музыкальный продюсер уточнила, что не позволяет себе проявлять слабость по отношению к младшему наследнику. Рудковская растит отпрыска в строгости, считая, что только сильный духом человек может стать настоящим чемпионом.