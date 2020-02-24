«Красивые и стильные»: Нетребко в пальто винного цвета прогулялась с мужем по Парижу

Анна Нетребко обычно весь год находится на гастролях. Однако в январе она успела побывать на своей родине в гостях у родных, а в феврале почти десять дней была обычно домохозяйкой, перебирая архивные фото в свое квартире в Вене и балуя супруга Юсифа Эйвазова разными вкусностями. Но на днях оперная дива вернулась к работе. Она выступила на сцене в рамках Французской музыкальной премии.

Оказавшись в Париже, Анна решила провести день с мужем. В соцсети она поделилась снимками с прогулки. Артистка предстала в пальто винного цвета с принтом и меховой накидкой. Она дополнила образ беретом в тон сумке и сапогами на квадратном каблуке. Юсиф тоже выглядел стильно в темном пуховике с узором, штанах slim и ярко-синих кроссовках. Влюбленные позировали на знаменитой улице Фобур-Сент-Оноре.

Поклонники восхитились чувством стиля Нетребко. Многие отметили, что оперная артистка прекрасно вписалась в парижские пейзажи. «Балдежники и оперные оторвы!», «Яркие нотки, в монохроме Парижа!», «Какие яркие! Оригинальные! Стильные», «Анна!! Какой у вас хороший вкус», «Ваша семья — само совершенство! Счастья вам и безграничной любви!», «Анна, какая вы модница», «Какие красивые и счастливые!», «Красивые и стильные», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что даже историк моды Александр Васильев говорил, что Анна одна из самых модных артисток в мире. Она всегда выглядит ярки и на сцене, и в обычной жизни. В этом году она успела отметиться в плюшевой эко-шубе, которая является трендовой.