«Как Джокер и Харли Квинн!»: Ивлееву и Элджея сравнили со злодеями из комиксов

Вечером 23 февраля телеведущая и популярный блогер Настя Ивлеева отправилась на прогулку по австрийской Вене вместе со своим супругом — рэпером Элджеем. Видео того, как они энергично выходят на променад из отеля, девушка опубликовала в Instagram.

Пара оделась в черное, хотя яркости образам добавили цветастые волосы — Анастасия сейчас покрашена в розовый, а прическа Алексея отдает фиолетовым.

Несомненно, все вещи на звездах из дорогих коллекций. Ивлеева уже была замечена за тем, что любит пощеголять за границей в одежде и аксессуарах известных брендов.

Внешний вид и поведение парочки восхитило их поклонников. «Рожденные для Голливуда», «Вы выглядите, как Джокер и Харли Квинн! Безумно влюбленные, и весь мир у ваших ног! Красивые и сумасшедшие», «Пара года, тысячелетия, века, мира» — такие комментарии оставляют под роликом подписчики Ивлеевой.

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Кстати, рэпера и его возлюбленную сравнили со злодеями из комиксов, показанных в фильме «Отряд самоубийц» (сыграли Джаред Лето и Марго Робби). После премьеры этой картины известная хип-хоп группа Die Antwoord предъявила претензии актерам за то, что те якобы украли их визуальный стиль.

На счет Элджея ранее уже упоминалось, что его образ близок к Die Antwoord. Похоже, что в России появились свои собственные Джокер и Харли Квинн. Осталось дождаться, когда про них снимут фильм.