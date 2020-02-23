Собчак появилась на вечеринке в актуальных карамельных брюках и сорочке под смокинг

Маскулинные (мужские) ноты все увереннее завоевывают позиции в гардеробах отечественных модниц. И, если ранее считалось хорошим тоном являться на светские мероприятия исключительно в коктейльных платьях, сегодня дамы все чаще стали выбирать брючные комплекты.

Недавно в подобных образах появились в свете Саша Савельева и Ирина Безрукова. Теперь легкий оттенок брутальности в свой вечерний гардероб решила добавить и Ксения Собчак.

На одной из московских вечеринок телеведущая появилась в трендовых кожаных брюках актуального карамельного цвета и сапогах в тон. К ним она подобрала классический серый жакет и белую сорочку под смокинг. Однако черную бабочку звезда надевать не стала.

Отметим, что ранее в коже цвета карамели появлялась в свете одна из богатейших женщин России. Лариса Белоброва предстала в таком облике на светской премьере фильма, ее сопровождал режиссер Сергей Бодров-старший.