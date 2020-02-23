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Белый лебедь: Нетребко в платье со стразами и рукавами из шифона вышла на сцену во Франции

Оперная певица выступила в городе Мец.

Белый лебедь: Нетребко в платье со стразами и рукавами из шифона вышла на сцену во Франции
Анна Нетребко (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

48-летняя Анна Нетребко стала участницей одного из светских мероприятий. Супруга азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова специально прилетела во Францию для того, чтобы выступить в городе Мец. Перед публикой оперная певица появилась в белом шелковом платье в пол. Зона декольте вечернего наряда знаменитости была украшена переливающимися стразами. Образ артистки дополнили длинные шифоновые рукава, создающие эффект полупрозрачного шлейфа.

Оперная дива Анна Нетребко с Филиппом Жарусски
Анна Нетребко с контор-тенором Филиппом Ярусски (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

Еще до того, как Нетребко начала петь, присутствующие в зале встретили российскую оперную певицу овациями и аплодисментами. Судя по комментарию самой Анны на личной страничке в микроблоге, она не смогла оставить без внимание французскую ежегодную музыкальную премию Victoires de la Musique Classique. Позже в Instagram оперная певица опубликовала совместно фото с контр-тенором Филиппом Жарусски.

«Я не могу петь барокко, но могу вас слушать и сделать селфи», — добавила Анна.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб оперной дивы. Историк моды уточнил, что ему нравится, когда Нетребко одевается в духе 30-х годов, отдавая предпочтение нарядам с завышенной талией. Кроме того, соведущий Эвелины Хромченко подметил, что на возлюбленной Юсифа Эйвазова эффектно смотрятся платье в стиле 50-х годов прошлого столетия с широкими юбками и корсетами.

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