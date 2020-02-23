Внучка Пугачевой вышла на заснеженную трассу в дутых брюках и куртке с меховым капюшоном

В Stories 48-летняя Кристина Орбакайте опубликовала свежий кадр, показав дочку от бизнесмена Михаила Земцова на заснеженной трассе.

В кадрах семилетняя Клава позировала в дутых утепленных брюках из зимнего комплекта и куртке с меховым воротником. Образ девочки дополнили шлем, горнолыжная маска, непромокаемые перчатки и малиновые ботинки для лыж.

Вслед за детьми шоумена Максима Галкина — шестилетними двойняшками Гарри и Лизой — внучка Аллы Борисовны этой зимой отправилась на горнолыжный курорт. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Клава вместе с папой успела прокатиться на снегоходе. После чего дочка Орбакайте встала на горные лыжи, продемонстрировав свое мастерство на трассе.

В одном из своих интервью супурга Михаила Земцова уточнила, что родила Клаву в сорок лет. И только в этом возрасте, как считает певица, она действительно была готова стать мамой дочери.

Вспоминая о том, как росли ее сыновья — 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров — поп-исполнительница признала, что в те годы она много работала, часто уезжала на гастроли. Из-за чего ее наследники выросли самостоятельными.

Сейчас Кристина смотрит на жизнь под другим углом, переучиваясь и контролируя некоторые значимые моменты. Так, Орбакайте уже давно договорилась с дочкой, что в случае ссор и конфликтов, они просто обнимают друг друга и перестают выяснять отношения, доводя до минимума извечную проблему отцов и детей.