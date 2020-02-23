На стиле: Устинья Малинина в лавандовой шапке и кедах прогулялась по Лондону

Вместе с отцом девушка побывала в одном из престижных районов города - Мейфэр, расположенном неподалеку от Гайд-парка.

19-летняя Устинья и ее брат-двойняшка Фрол большую часть времени проводят в Германии. Семейство народного артиста России Александра Малинина уже давно обосновалось в Мюнхене.

Время от времени музыкант в рамках гастрольных программ приезжает на родину. В такие моменты певец дает интервью российским изданиям, появляется на съемках различных телепередач.

В частности, по случаю своего юбилея еще в 2018 году, Александр Николаевич согласился стать гостем одного из выпусков шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» на Первом канале.

Один из февральских уикендов Устинья провела в Лондоне. Вместе с 61-летним отцом девушка отметилась в престижном районе города — Мейфэр, неподалеку от Гайд парка. На личной страничке в Instagram юная певица поделилась отчетным снимком.

На прогулку дочка Эммы Малининой отправилась в черно-белых кедах, отдав предпочтение молодежному стилю. Образ девушки дополнили принтованные брюки прямого кроя, укороченная куртка с меховым подкладом и капюшоном, а также шапка лавандового оттенка.

Ранее Александр и Эмма Малинины в кругу семьи отпраздновали тридцатилетие совместной жизни. Произнося тост в честь возлюбленной, певец заверил, что без своей жены он чувствовал бы себя совершенно неприспособленным к этой жизни. Музыкант уточнил, что только рядом с Эммой ему удалось понять, что такое отцовство.