Мамина принцесса: 5-летняя дочка Навки облачилась в пуховик оттенка электрик

Вместе с близкими олимпийская чемпионка в танцах на льду посетила Большой театр в Москве.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 44-летняя Татьяна Навка вместе с младшей дочерью от Дмитрия Пескова посетила Большой театр в Москве.

Ранее бывшая партнерша Романа Костомарова в танцах на льду поделилась с подписчиками отчетным снимком, сделанным в ложе. После представления фигуристка разместила в микроблоге свежее фото, представ перед объективом фотокамеры с сестрой Натальей, маленькой племянницей, мамой Раисой и пятилетней дочкой Надеждой.

С семьей Навка посмотрела оперу «Сказка о царе Салтане». Спортсменка не стала скрывать, что осталась под большим впечатлением от увиденного. По словам фигуристки, представление получилось просто потрясающим.

«Наш мини-женский десант по захвату культуры! Боевой настрой на прекрасное виден сразу, не правда ли?!» — обратилась к подписчикам Навка.

В кадре рядом с мамой Надя позировала в объемной многослойной белой юбке из органзы и бархатном пуховике оттенка электрик. Образ малышки дополнили плотные черные колготки и серебристые полуботинки.

Напомним, что этой зимой пятилетняя дочка спортсменки дебютировала в ледовом мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» вместе с семнадцатилетней олимпийской чемпионкой Игр в Пхенчхане Алиной Загитовой. На ледовую арену фигуристка вышла с мужем Анастасии Заворотнюк — Петром Чернышевым и другими спортсмена.