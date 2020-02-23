Тренд задан: Брежнева, Нетребко и Боня показали, какие сумки этой весной будут актуальны

Дизайнер Сергей Никулин согласился с выбором звезд и объяснил его.

Помните, в 2000-х долгое время носили мягкие сумки с короткой ручкой через плечо? Их характерной особенностью был полукруглый вырез либо овальная складка. Это хобо. Весной они вновь станут актуальными.

Наверняка, многих женщин обрадует эта новость, ведь сумка поистине универсальная – подходит для многих образов и весьма вместительная.

Для самых модных

«В этом сезоне в тренде хобо всех цветов радуги, но однотонные. Они отличаются от тех, что были актуальны в нулевых, дополнительными аксессуарами и более совершенной обработкой», — прокомментировал для Teleprogramma.pro Сергей Никулин, дизайнер одежды.

По словам нашего эксперта, в будущем сезоне останутся актуальными и мини-сумочки. Но модницы станут носить их более уверенно. Из клубов и светских мероприятий они перекочуют на улицы.

Тина Канделаки учла два тренда сразу: моду на хобо и минимализм.

В тренде — клатчи необычных форм, материалов и фактур. Они могут быть треугольными, пятиугольными, круглыми и даже в виде дольки арбуза, как у Анны Нетребко.

Для самых беззаботных

Однако самые модные мини-сумочки — те, что максимально непрактичны: чем меньше — тем лучше. Их хозяйки словно намеренно дистанцируются от быта: они не ходят после работы за продуктами, у них с собой только ключи от машины, банковская карта и помада. А ведь и правда — в такую сумочку больше ничего не влезет!

Тоже мини, но уже для более динамичных городских образов. Сергей Никулин подчеркнул, что они могут быть любой формы и из любого материала. Главное — размер.

Для самых практичных

Наряду с моделями мини весной и особенно летом вновь вернутся в моду огромные сумки-баулы.

«Баулы очень практичны, возможно, именно поэтому никак не хотят выходить из моды. С ними можно сразу после работы отправиться куда-нибудь за город, прихватив с собой все необходимое для пикника или пляжа. Зимой на людях много одежды, поэтому смотрятся они не очень и теряют на какое-то время актуальность», — заметил Сергей Никулин.

Впрочем, Настя Ивлеева не желает прощаться со своим баулом от Louis Vuitton даже зимой. И правильно делает! Ведь он меховой.

А оперная дива Анна Нетребко, купив в ЦУМе эту огромную плетеную сумку, попала в десяточку сразу двух трендов — моду на сумки макси и плетеные модели. Да-да, этим летом они вновь будут актуальны.

«Девушки в этом году могут смело доставать прошлогодние плетеные сумки, по конструкции и конфигурации они ничем не отличаются от тех, что предлагают дизайнеры весной-летом 2020-го», — сказал наш эксперт.

Для самых-самых

Еще один возвращенец из прошлого в сезоне весна-лето-2020 — это сумки-портфели.

«Это привет из 90-х. Сейчас их относят к буржуазному стилю из-за обязательного наличия металлических элементов — пряжек, застежек или цепочек», — прокомментировал Сергей Никулин.

В новом сезоне сумки-портфели могут выглядеть абсолютно классически.

Могут приобретать необычные линии, отходя от привычной прямоугольной формы.

И могут даже превращаться в элемент вечернего стиля, предельно минимизируясь.