«Уже не актуально»: Шейк, Асмус и другие звезды не всегда предпочитают трендовые вещи

В 2019 году многие звезды носили велосипедки. Эксперты в области моды в один голос говорили, что они в тренде. А для портала Teleprogramma.pro стилист Максим Зарипов рассказывал, что этот предмет гардероба могут позволить себе только спортивные девушки с хорошей фигурой. По словам тренд-аналитика, велосипедки можно сочетать с туникой, ветровкой и даже пиджаком. Из обуви к ним больше подходят сандалии, босоножки, шлепанцы или ультрамодные кроссовки. Эксперт дал понять, что велосипедки «не для пышных женщин».

«Девушки, которые надевают велосипедки, могут похвастаться хорошей фигурой благодаря занятиям спортом. То есть на пышной женщине они не будут смотреться органично», — говорил стилист.

Настал новый сезон, дизайнеры выпустили новые коллекции одежды, и постепенно велосипедки перестали быть актуальными, но их по-прежнему предпочитают многие девушки из шоу-бизнеса. Что логично в силу их удобства, женственности, как и определенного фундамента для идеальной базы создания игривого образа.

Для занятий спортом

Короткие лосины облегают ноги, поэтому в них комфортно заниматься спортом. Мария Кожевникова в сочетание с топом и кроссовками носит велосипедки в спортзале.

А певица Глюкоза, которая знаменита своей идеальной фигурой, носит этот предмет гардероба на репетициях и танцевальных тренировках.

Певица Валерия в свои годы может дать фору более молодым коллегам. Когда ее попросили показать фигуру не в многослойной одежде, то она с удовольствием предстала в велосипедках.

Для отдыха

А Виктория Боня, которая является настоящей модницей, выбрала велосипедки неонового цвета. В них модель отметилась в отпуске. В сочетании со шлепками и двойным топом образ смотрелся ярко и необычно.

Кристина Асмус провела свой отпуск на Мальдивах. Для такого случая актриса облачалась в велосипедки, которые сочетала с лаконичной футболкой.

Телеведущая Мария Белова тоже отметилась в коротких лосинах на отдыхе. Она выбрала белые велосипедки и топ. А в сочетании с джинсовой курткой у нее получался стильный повседневный наряд.

Модель Елена Перминова — многодетная мама, поэтому комфорт в одежде для нее вдвойне важен. Неудивительно, что девушка тоже любит носить велосипедки. В них она предстала, когда проводила время в жаркой стране с детьми и возлюбленным.

Повседневные образы

Ирина Шейк и вовсе после очередного показа мод отправилась на прогулку. Модель выбрала кожаный вариант обсуждаемого варианта одежды и топ. Чтобы наряд был повседневный, она добавила массивные ботинки и яркую сумку через плечо.

Также любит использовать велосипедки как часть базового гардероба Ляйсан Утяшева. Она носит их во время тренировок. А также для прогулок. Девушка любит их сочетать с майками, футболками и куртками.

Во время отдыха в Майами Ляйсан создала вечерний образ, надев с короткими лосинами футболку и жакет прямого кроя.

Совет эксперта

«Велосипедки уже не актуальны. Они уже ушли с модного пьедестала. Сейчас пришли шорты разной длины: короткие, до колена и не только», — предупредила имидж-стилист Елена Бестави.

Если вы хотите выглядеть стильно, то следует обратить внимание на шорты. Как Teleprogramma.pro рассказала ранее, в новом сезоне актуальны джинсовые мини-шорты, бермуды и их классический вариант.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.