Виктория Дайнеко вслед за Рудковской предстала на публике в лаковых ботфортах

Виктория Дайнеко всегда обладала стройной фигурой. Еще со времен «Фабрики звезд» на девушку засматривались мужчины. Став мамой она не потеряла своего обаяния. Артистка по-прежнему следит за фигурой и стильно одевается. Любимым нарядом звезды являются короткие платья, благодаря которым она может похвастаться стройными ногами. Однако порой она позволяет себе и более дерзкие образы.

Так 22 февраля в Crocus City Hall состоялся юбилейный концерт Игоря Матвиенко. Выступила на сцене и Виктория. Она вышла в свет в черном боди, колготках с принтом и лаковых ботфортах на шпильке, которые сделали ее ноги визуально еще длиннее. Чокер с камнями дополнил образ, как и яркий макияж. На сцену она вышла, накинув алый пиджак на плечи. Дайнеко зажигательно двигалась со своей подтанцовкой, исполнив хит «Я просто сразу от тебя уйду».

Поклонники были сражены ее нарядом. К слову накануне в подобных лаковых ботфортах только вишневого цвета отметилась Яна Рудковская. «Образ нереальный!», «Супер образ, как будто это Ariana Grande», «Вау! Какая классная! Бедро шикарное!», «Я сначала подумала Бэлла Хадид», «Шикарная», «Отлично выглядишь», «О боже, богиня», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что ранее Виктория блеснула на красной дорожки премии «Русского радио». Тогда она выбрала черное платье с глубоким декольте. Поклонники отметили, что девушка только хорошеет.