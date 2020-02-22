«Эталон красоты»: Пегова в клетчатом платье макси побывала в Кремлевском дворце

Ирина Пегова в 41 год может похвастаться моложавым видом и аппетитными формами. Актриса на отдыхе занимается спортом, много бегает, но не старается стать тростинкой. Поклонники любят артистку за ее искренность и открытость. Ко всему прочему, она умеет подчеркивать достоинства фигуры стильными образами. Недавно девушка показала, как виртуозно танцует бальные танцы. В мини-платьях она без стеснения исполняет румбу и пасодобль.

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А выходной день Ирина решила провести с пользой. Она отправилась в Кремлевский дворец. актриса решила лично побывать в Оружейной палате — музее-сокровищнице. Она предстала в клетчатом платье макси. Приталенный наряд подчеркнул роскошный бюст и талию звезды. Пегова сделала неброский макияж и нежные локоны. В таком виде она позировала у старинно кареты и других экспонатов.

«Роскошь», — восхитилась она.

А поклонники даже сравнили артистку с Золушкой. Скромный образ Ирины пришелся им по душе. «Очень красивая.. Душевная…Иришка», «Ирина вы в любом наряде прекрасны», «Я бы хотела примерить такое платье и покататься в карете», «Вся эта роскошь вам очень идёт. Королева», «Ооо! Вы здесь как Золушка!», «Шикарный цвет волос и укладка! И вообще Вы просто эталон красоты, женственности и жизнелюбия! Всегда горящий взгляд! Любуюсь!», — прокомментировали пост подписчики.