Невестка Орбакайте в плюшевом пальто прогулялась по улицам Москвы

Алена Краснова три года назад стала частью знаменитой семьи. Она вышла замуж за сына Кристины Орбакайте — Никиту Преснякова. Влюбленные счастливо вместе живут, много путешествуют и пока не задумываются о детях. Избранница Никиты является моделью, но некоторое время назад она стала учится на фотографа. 22-летняя девушка обладает стройной фигурой, поэтому без труда подбирает себе стильные образы.

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Недавно Алена предстала в кожаном наряде, а после отпуска на Бали обновила зимний гардероб, сменив пуховики на пальто. На этот раз для работы над дипломной работой ей пришлось отправится в общественное место. Она облачилась в плюшевое пальто «Тедди» шоколадного цвета, которое особенно популярно этой зимой.

«Уду довольная! Я провела дипломную съемку, к которой готовилась, на самом деле, очень долго. И она практически не сорвалась, потому что на сот туда хотели выгнать, так как мы пришли с профессиональным оборудованием и никак это не согласовали с руководством, но все обошлось», — рассказала жена Никиты.

Она отметила, что еще нужно обработать снимки, но в такую хорошую погоду девушка не устояла и решила погулять с подругами. Поклонники отметили, что девушке очень идет плюшевый образ. Ранее такие пальто примерили: Анна Нетребко, Стеша Маликова, Ксения Бородина и другие звезды.