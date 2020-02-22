33-летняя Кети Топурия продемонстрировала фигуру в белоснежном мини-платье

Кети Топурия для поклонников давно стала иконой стиля. Певица любит необычные фасоны платьев и костюмов. Однако в начале года она стала прятать фигуру под объемными нарядами. Это спровоцировало слухи о второй беременности. Как известно, чуть меньше года артистка встречается с дипломатом Львом Деньговым. Незадолго до Нового года влюбленные стали жить вместе. Даже дочка девушки Оливия нашла общий язык с избранником мамы.

Пока Кети не комментирует слухи о скором пополнении. Однако она решила облачиться в облегающее белое мини-платье, которое дополнила жакетом в тон с золотыми пуговицами. Певица позировала у зеркала, поправляя волосы. Наряд подчеркнул едва выпирающий живот артистки, а также стройные ноги. А вот пышный бюст Топурии снова пропал. Фанаты пришли в недоумение. Одни снова стали настаивать, что звезда ждет второго ребенка, а другие решили, что она просто немного поправилась.

Напомним, что всего несколько дней назад на концерте в Кремлевском дворце певица появилась в платье с высокой талией. Тогда она продемонстрировала роскошное декольте. Сеть облетели кадры, на которых артистка выступает на сцене. Со стороны казалось, что у нее округлился живот. Добавим, что дочери Кети четыре года. Ее отцом является бывший муж артистки Лев Гейхман. После развода певица встречалась с рэпером Гуфом, но в итоге их отношения не сложились.