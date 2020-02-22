Сама нежность: Саша Зверева выбрала свадебное платье с кружевами и открытыми плечами

Саша Зверева живет в США и воспитывает троих детей. У нее есть наследник от бывшего супруга DJ Bobina (настоящее имя Дмитрий Алмазов. — Прим. ред.) сын Лев, а также дети от первого мужа: Василиса и Макар. Бывшая солистка группы «Демо» некоторое время назад закрутила роман с американцем Даниэлем. А не так давно после слухов о беременности девушка объявила о помолвке. 21 февраля певица вышла замуж.

Цремония бракосочетания прошла в в небольшом городке Охай, на частной вилле с красивым видом на горы. Исполнительница хита «Солнышко в руках» обменялась клятвами с возлюбленным на открытом воздухе при свечах. Она выбрала нежный кружевной наряд со шлейфом и рукавами в стиле Джульетты. Саша оголила плечи, а вот фасон платья с высокой талией не помог звезде скрыть округлившийся живот. Хоть ранее она опровергла слухи о четвертой беременности, поклонники уверены, что скоро ей придется объявить о скором пополнении.

От фаты невеста отказалась. Она вплела в волосы ленточки, а в руках держала роскошный букет цветов. Жених предпочел черные брюки и белоснежный пиджак. Влюбленные поцеловались на закате, а потом продолжили праздновать в семейном кругу. Многие коллеги и поклонники поздравили артистку. Однако фанаты были озадачены тем, что трансляцию со свадьбы Зверева сделала платной. Все же ее образ многим пришелся по душу. Девушка получила много комплиментов.