33-летняя Пелагея пришла на шоу Урганта в модном «гороховом» платье с рюшами

33-летняя Пелагея последовала совету соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале.

Так, Эвелина Хромченко говорила о том, что такой принт, как горох, будет пользоваться популярностью не один сезон. По словам эксперта в сфере моды, подобный романтичный и незатейливый рисунок идеально подходит для тех, кто готовится к первому свиданию.

В свою очередь, Васильев уточнил, что горох — это не только стандартный базовый принт. Такой рисунок идеально подойдет как юным девушкам, так и зрелым дамам.

На съемках в Останкино экс-возлюбленная хоккеиста Ивана Телегина появилась в приталенном платье в пол с гороховым принтом и рюшами на воротничке и юбке. На личной страничке в Instagram исполнительница народных песен опубликовала свежие отчетные снимки, отметившись в кадре с Иваном Ургантом. Артистка анонсировала новый выпуск шоу со своим участием. Программу с Пелагеей покажут по Первому каналу в пятницу, 21 февраля, в 23.20 по московскому времени.

Напомним, что в новом сезоне вокального проекта «Голос. Дети» в качестве наставницы впервые дебютировала избранница модного фотографа Дмитрия Исхакова. Ранее Полина Гагарина занималась только со взрослыми конкурсантами.

В предыдущем, восьмом, сезоне шоу кресло наставника занимала Пелагея. Тогда компанию ей составили украинская исполнительница Светлана Лобода и певец Валерий Меладзе. В этом году муж Альбины Джанабаевой помимо Полины Гагариной встретился на съемочной площадке с Василием Вакуленко, больше известным как Баста.