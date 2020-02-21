Леди в черном: Лорак позировала в облегающем платье с цепями вместо бретелей

Знаменитость поделилась с подписчиками двумя вариантами одного и того же снимка в черно-белой обработке и цвете.

На личной страничке в Instagram Ани Лорак поделилась двумя вариантами одного и того же фото. Первый снимок был представлен в черно-белых тонах, а второй — в цвете. Таким образом, знаменитость предложила верным почитателям выбрать, какой из кадров им нравится больше.

«Мне нравится, когда на фото есть эмоция. Черно-белое или цвет?!» — обратилась к подписчикам Ани.

Перед объективом фотокамеры исполнительница предстала в облегающем платье с цепями вместо бретелей. Примечательно, что экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу отдала предпочтение силуэтному наряду, подчеркнув зону декольте и талию. Кроме того, Ани выбрала трендовый монохромный оттенок, поддержав моду на стиль total black.

Напомним, что Ани Лорак воспитывает восьмилетнюю дочку Софию. После расставания с Налчаджиоглу 41-летняя певица перестала скрывать отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

По словам артистки, ее избранник сумел завоевать доверие и симпатию Сони, которая с понимаем отнеслась к разводу родителей. Певица подметила, что и раньше Мурат из-за частых разъездов и командировок крайне редко появлялся в их доме, присутствуя на всех торжествах и детских праздниках скорее, как гость. Кроме того, Ани смогла объяснить дочери, почему ее отец будет жить отдельно.