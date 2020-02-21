Акцент на силуэт: Лопырева облачилась в платье-сорочку с кружевом и шифоном

36-летняя Виктория Лопырева поделилась в Stories свежим снимком. Модель из Ростова-на-Дону посетила один из салонов красоты, устроив импровизированную фотосессию. В Stories знаменитость опубликовала свежее селфи. Примечательно, что супруга бизнесмена Игоря Булатова отдала предпочтение трендовому монохромному образу в стиле total black. Образ Виктории дополнили босоножки с открытым носом. Акцент светская львица сделала на педикюре, отдав предпочтение лаку алого оттенка.

Лопырева позировала в платье-сорочке с кружевом и полупрозрачным шифоном на подоле. Таким образом, знаменитость сделала акцент на силуэте. Напомним, что ранее Виктория подтвердила информацию о том, что она вышла замуж за отца своего первенца — сына Марка Лео. Свой союз с Игорем Булатовым модель официально оформила в Грибоедовском дворце бракосочетаний.

Еще до романа с Лопыревой предприниматель состоял в отношениях с другой женщиной. Когда Булатов стал жить с Викторией, он подал на развод. Модель опровергла все слухи о том, что якобы она увела чужого мужа из семьи. По словам знаменитости, ее избранник не безвольный человек. Лопырева заявила, что Игорь способен принимать самостоятельные решения и повлиять на его выбор она бы не смогла.