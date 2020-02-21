На стиле: 46-летняя Высоцкая прогулялась в лаковой дутой куртке по фигуре

На личной страничке в Instagram жена 82-летнего Андрея Кончаловского опубликовала отчетный снимок, отправившись на пешую прогулку. Для активного отдыха телеведущая выбрала лаковую дутую куртку по фигуре и полуботинки на плоской подошве. Образ актрисы дополнила полосатая юбка макси. В одном из интервью знаменитость уточнила, что Андрей Сергеевич оказал огромное влияние на становлении ее мировоззрения, характера и отношения к определенным событиям. Так, Юлия Высоцкая, следуя совету избранника, отдает предпочтение естественности. Вне съемочной площадки телеведущая крайне редко пользуется макияжем. Как говорит актриса, ее муж любит «умытые лица».

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Кроме того, супруга Андрей Кончаловского уточнила, что хоть она и бывала в ресторанах быстрого питания, но в отличие от друзей никогда не пробовала фастфуд. По словам телеведущей, гамбургеры — это абсолютно не ее еда. Однако Юлия может позволить себе полакомиться итальянской пиццей и пастой.

По словам Высоцкой, на кухне всегда должно быть хорошее масло и свежий хлеб. Отправляясь в гости к близким друзьям, актриса старается брать с собой бутылку любимого вина.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб супруги Андрея Кончаловского. Так, историк моды уточнил, что Юлия прекрасно вписалась в талантливую семью режиссера.

Соведущий Эвелины Хромченко заверил, что у Высоцкой свой ярко выраженный стиль в одежде. Она предпочитает достаточно монохромную цветовую грамму: оттенки белого, серого, черного и бежевого. При этом актриса часто обнажает руки, носит минимальное количество украшений, всегда координируя цвет своих нарядов с оттенками костюма мужа.