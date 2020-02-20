«Визуальная коррекция»: Кожевникова «постройнела» благодаря силуэтному платью от Сергеенко

Мария Кожевникова является многодетной мамой. Своему мужу она подарила троих сыновей. При этом 35-летняя актриса не перестает радовать поклонников яркими образами. Она умеет правильно подбирать наряды, что в очередной раз доказала в январе на празднике в честь дня рождения сыновей Ивана и Максима, которые родились в одном месяце с разницей в год.

Так как наследники Марии долго болели, лишь на днях она опубликовала снимки с детской вечеринки. Как оказалось, на празднике актриса блистала в черном силуэтном платье на молнии и с глубоким декольте. Она сделала ровный пробор и собрала волосы, открыв лицо. Неброский макияж подчеркнул ее естественную красоту, а босоножки на шпильке завершили праздничный аутфит. Кожевникова выглядела счастливой рядом со своими сыновьями.

Многие поклонники отметили, что в черном платье актриса выглядит очень стройной. Кожевникова объяснила, что все дело в наряде от Ульяны Сергеенко.

«Фишка в том, что внутри есть корсет, который скрывает моих пару лишних кг, которые я наела после новогодних праздников», — рассказала она.

А специально для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Лариса Тимиряева не только оценила образ Марии, но и объяснила, за счет чего еще наряд «стройнит» девушку.

«Черное платье — это палочка-выручалочка. В данном платье грамотная расстановка акцентов. V-образный вырез с широким углом этого выреза визуально расширяет плечевой пояс и сужает бедра. Фигура кажется стройнее. За счет такого декольте подчеркнут контраст между черной тканью и светлой кожей. Платье с дополнительной вертикальной застежкой по всей длине, которая к низу превращается в разрез, — это уже не просто вертикаль, а визуальная коррекция, которая помогает ногам казаться длиннее, а росту выше. Образ выглядит легким, несмотря на черный цвет. Яркий пример того, как можно не худея выглядеть стройнее», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «Имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.