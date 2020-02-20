Собчак в прозрачном бюстгальтере пришла на премьеру документального фильма

Ксения Собчак в молодости любила носить мини-юбки и не боялась выбирать для себя провокационные образы. Однако со временем у телеведущей изменился вкус. Она стала отдавать предпочтение более лаконичным и женственным аутфитам.

Недавно светская львица продемонстрировала монохромный наряд с юбкой-плиссе. Многие поклонники были очарованы элегантным образом. После этого блондинка удивила публику, появившись на светском мероприятии в откровенном наряде.

18 февраля в кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера документального проекта Леонида Парфенова «Русские грузины. Фильм первый». Там Собчак предстала в сером костюме с приталенным жакетом и жилеткой-корсетом. При этом она не стала застегивать жакет, продемонстрировав прозрачный бюстгальтер. Образ телеведущей дополнили кулон в виде креста в тон топа и несколько колец. При себе она держала горчичную сумку-мешок.

Строгий костюм Собчак разбавила пикантной деталью, сделав look соблазнительным и кокетливым. Более того, она смогла привлечь к себе внимание. Фото с мероприятия облетело множество телеграм-каналов. Стоить отметить, что сама телеведущая не стала показывать снимки с премьеры в своем аккаунте.

Напомним, после развода с Максимом Виторганом она стала встречаться с Константином Богомоловым. Осенью 2019 года звезда сыграла свадьбу с режиссером. Торжество запомнилось многим, так как ЗАГС влюбленные покинули на катафалке.