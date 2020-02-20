«Просто девочка»: Алла Пугачева предстала без кудрей и в молодежном образе

Пока Максим Галкин отдыхает с детьми в Италии певица решила встретиться с друзьями на показе мюзикла «Шахматы». Многие поклонники восхитились ее обновленной внешностью.

В середине февраля Максим Галкин увез Лизу и Гарри на горнолыжный курорт. Шестилетние двойняшки быстро освоили катание на лыжах, а их отец делился успехами наследников в соцсети. А вот Алла Пугачева на кадрах замечена не была. Как оказалось, она осталась в Москве. 19 февраля она отправилась в театр МДМ, чтобы встретиться с друзьями на показе мюзикла «Шахматы», большая премьера которого состоится в октябре.

Многие поклонники отметили, что Примадонна прекрасно выглядит в новом имидже. Певица предстала на публике с почти прямыми локонами без кудрей. Макияж с акцентом на губы также освежил образ. Артистка предпочла стиль total black. Брюки она дополнила блузкой и толстовкой на молнии в тон. На ее шее красовалась крупная подвеска. Алла Борисовна сделала снимки с друзьями и оставила свой автограф на афише.

«Выглядите потрясающе, Алла Борисовна! С каждым годом все моложе и моложе», «Как всегда, при параде!», «Красавица, так держать», «До чего же хороша. Алла Борисовна», «На их фоне просто девочка», «Самая сногсшибательная», «В черном хороши и молодежный стиль вам идет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно Пугачеву снова заподозрили в пластике. Некоторые поклонники решили, что ее лицо стало выглядеть иначе. Однако хирург развеял домыслы и заверил, что для своих лет артистка выглядит достойно.