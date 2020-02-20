«Крутой street look»: имидж-стилист назвала силуэтный костюм Савельевой актуальным

Саша Савельева еще со времен «Фабрики звезд» умела привлечь к себе внимание. Девушка с пышной прической выглядела очень женственно. Уже почти 10 лет певица состоит в браке с Кириллом Сафоновым и в 2019 году подарила ему сына Леона. Многие поклонники отмечают, что в 36 лет артистка по-прежнему выглядит превосходно.

В последнее время Саша полюбила брючные костюмы. Она выбирает то наряд алого цвета, то более нежного. Вот и для новой фотосессии артистка облачилась в силуэтный брючный костюм цвета молока. Распущенные и слегка небрежные волосы дополнили элегантный образ. Савельева дала понять, что накануне ей пришлось непросто, так как сын не дал выспаться.

«Мамочки, скажите, ну почему, почему, когда на следующий день съемка или много важных дел — именно ночью накануне ребенок спит хуже всего? Так, что ты просыпаешься через каждый час, готовишь ночной перекус, а его даже не едят, так, для приличия 20 мл… и подьем в 6 часов (хотя обычно просыпается в 8:30), с последующими уговорами «сынок, поспи еще, вставать рано, ну хоть часик еще»… Whyyyyy? Надеюсь, это не навсегда», — поделилась она.

Некоторые поклонники отметили, что это нормально. Они восхитились образом певицы. Специально для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Саша выбрала брючный костюм максимальной длины в пол. Очень крутой street look, динамичный, городской. Савельева является большой модницей. Она всегда наблюдает за последними тенденциями и смело воплощает их в жизнь. Вообще, сейчас актуальны силуэтные вещи свободного кроя, чтобы ничего не сдавливало движения. Такой свободный образ очень популярен сейчас», — высказалась Ольга.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.