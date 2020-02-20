Дерзко: Валерия и Пригожин примерили необычные образы

В своем блоге в «Инстаграме» композитор Иосиф Пригожин разместил фотографию с супругой, певицей Валерией. Продюсер сообщил подписчикам, что начал задумываться, глядя на новые образы, не записать ли ему дуэт с возлюбленной:

«Как думаете, справлюсь? Столько отзывов читаю комплиментарных, в личке в том числе», — спросил у фолловеров Пригожин.

Многие подписчики поддержали мысли Пригожина о дуэте с женой. «Давно пора!», «Конечно, справитесь», «Да, запишите. Это будет круто!!!» — написали под фотографией фолловеры.

Отдельного внимания заслужили новые яркие образы героев: Пригожин предстал в черном костюме, шляпе и ярко-синих ботинках, а его жена Валерия — в платье необычной конструкции, с высокой прической и солнечными очками на лице.

«Валерия прям зажгла! Бирюзового цвета мэйк дополнили брутальные ботинки на шнуровке с завышенным голенищем. В сочетании со сложносочиненным платьем в пол нюдового цвета, открывающим плечи певицы, получился дерзкий городской лук в стиле гламур-рок», — прокомментировала порталу Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы — свыше 10 лет.