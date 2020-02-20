«Органично»: Настасья Самбурская дополнила брюки палаццо эффектным жакетом

Актриса Настасья Самбурская вслед за Ириной Безруковой отметилась на светской вечеринке в стильном комплекте, состоящим из жакета и брюк.

Однако Безрукова предпочла облегающую модель, а звезда «Универа» — свободную. Стоит отметить, что оба образа смотрелись на российских звездах весьма впечатляюще. На это обратила внимание имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Настасья Самбурская в последнее время отдает предпочтение правильным летящим силуэтам. Не изменила она себе и на этот раз, выбрав роскошные брюки палаццо, дополнив их жакетом правильного серого цвета. Образ актриса завершила легкой непринужденной укладкой. Все смотрится очень органично и уместно ситуации», — сказала эксперт.

Не остался без внимания публики и такой милый элемент комплекта Самбурской, как женственные рюши на ее блузе. Они нежно выглядывали из-под жакета, придавая образу флер романтизма.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова уже более десяти лет работает имидж-стилистом, персональным стилистом, шоппером. Преподает в учебном бьюти-центре.